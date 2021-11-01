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Posted 1 ноября 2021, 06:20

Published 1 ноября 2021, 06:20

Modified 11 сентября 2022, 16:01

Updated 11 сентября 2022, 16:01

Кафе, бары и рестораны в Ростовской области закрылись до 7 ноября с понедельника

1 ноября 2021, 06:20
В Ростовской области с 1 ноября 2021 года закрыли предприятия общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Введенные ограничения продлятся до 7 ноября, но как дал понять главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, они могут быть продлены. Документ о новых запретах подписал первый замгубернатора Игорь Гуськов.

На это время закрыли предприятия общепита. Но для них оставили возможность осуществлять доставку продукции.

Те заведения, которые находятся на территории гостиниц, смогут приносить клиентам еду в номер. Если кафе работает на территории предприятия и обслуживает только сотрудников, то оно может не закрываться.

Не действуют ограничения на заведения в аэропорту Платов.

Ранее ростовчанам рассказали, как научить иммунитет «запоминать» вирус COVID-19.

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