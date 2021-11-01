В России впервые проводят конкурс студенческих команд «Лучник Future»

Издание newsnn.ru сообщает: в рамках проведения конкурса крупнейшие отечественные предприятия и общественные организации представят свои кейсы, которые студенты должны будут реализовать в ближайшее время. Принять участие в мероприятии смогут студенты вузов, которые обучаются по специальностям: менеджмент организаций, реклама, маркетинг и связи с общественностью. Конкурс начнется в октябре текущего года и завершится в феврале следующего. В общей сложности участникам предстоит пройти три этапа. Победителей будут определять члены жюри — представители организаций, представляющих свои кейсы для участников и являющихся бизнес-партнерами конкурса. Студенты будут принимать участие в конкурсе на безвозмездной основе.