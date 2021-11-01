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Posted 1 ноября 2021, 11:38

Published 1 ноября 2021, 11:38

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

В России впервые проводят конкурс студенческих команд «Лучник Future»

1 ноября 2021, 11:38
В Российской Федерации проходит конкурс студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future» — участники предложат свое решение поставленных PR-задач.

Издание newsnn.ru сообщает: в рамках проведения конкурса крупнейшие отечественные предприятия и общественные организации представят свои кейсы, которые студенты должны будут реализовать в ближайшее время. Принять участие в мероприятии смогут студенты вузов, которые обучаются по специальностям: менеджмент организаций, реклама, маркетинг и связи с общественностью. Конкурс начнется в октябре текущего года и завершится в феврале следующего. В общей сложности участникам предстоит пройти три этапа. Победителей будут определять члены жюри — представители организаций, представляющих свои кейсы для участников и являющихся бизнес-партнерами конкурса. Студенты будут принимать участие в конкурсе на безвозмездной основе.

Необходимо отметить, что победители конкурса далее будут приглашены к сотрудничеству и привлечены к дальнейшей интеграции предложенного решения в текущую деятельность предприятия. Также победителям вручат наградную статуэтку — высший приз «Лучника Future».

Учредитель мероприятия — дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором выступила коммуникационная группа JAMP.

По словам Надежды Явдолюк, исполнительного директора национальной премии, важнейшей задачей на перспективу является развитие сообщества молодых специалистов в области общественных связей.

«Это то будущее, которое мы создаем сейчас. Надеюсь, что „Лучник Future“ станет своеобразным лифтом для талантливых ребят и локомотивом для конкурса в целом», — заявила она.

По словам исполнительного директора конкурса «Лучник Future» Юлии Моховой, для Российской Федерации такое мероприятие является беспрецедентным. Она рассказала, что конкурс был основан под брендом «Серебряный Лучник». Это популярная и заслуженная премия в сфере развития общественных связей. В этом году ей исполняется двадцать пять лет.

«Мы, как организаторы, надеемся, что „Лучник Future“ станет достойным преемником его традиций, ставя перед собой важнейшую задачу — раскрыть молодые таланты и дать им возможность стать яркими представителями отрасли», — отметила Мохова.

Информационным партнером мероприятия выступил холдинг 1MI.

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