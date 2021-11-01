Заботливые энергетики, пострадавший общепит и проливные дожди в итогах дня в Ростове

Posted 1 ноября 2021, 14:57
Published 1 ноября 2021, 14:57
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Никаких «Цезарей» и поке
В Ростовской области с 1 ноября действует постановление, которое закроет предприятия сферы общественного питания на длинные выходные, об этом объявили в региональном правительстве.
Это постановление распространяется на срок до 7 ноября, однако если эпидемиологическая ситуация не изменится — все введенные правительством меры, по словам главного санитарного врача Ростовской области, будут продлены.
Однако и у действующего постановления есть исключения, согласно которым работу могут продолжить заведения, отпускающие готовые блюда на вынос или же предоставляющие обслуживание клиентов с помощью служб доставки.
Вместе с этим работу могут продолжить бары и рестораны, обслуживающие постояльцев гостиниц с помощью доставки заказов в номер, а также те заведения общепита, что обеспечивают питание только одной организации.
Вместе с этим постановление не распространяется на заведения питания на территории Платова.
Время зонтиков
Метеорологи предупредили жителей Ростовской области, что в середине недели их ожидают проливные дожди и зябкая погода.
Так, согласно прогнозам синоптиков, жителей Ростовской области в понедельник ожидала температура до +14 градусов, а в ночное время существует вероятность похолодания до +8 градусов.
Уже со вторника, 2 ноября, над областью повиснут дождевые облака, которые прольются на территорию региона ливнями, эти погодные условия продлятся до второй половины дня 4 ноября.
С пятницы жителей Ростовской области ожидает пасмурная и ветреная погода с температурой воздуха до 13 градусов тепла.
Профилактические меры
В течение всех нерабочих дней с 1 по 7 ноября в Ростове решили обойтись без профилактических отключений электроснабжения, об этом объявил «Донэнерго».
В обычных условиях поставщик электроэнергии проводит массовые отключения домов во избежание аварийных ситуаций и перегрузки электросетей, однако сейчас из-за эпидемиологической ситуации в Ростове решили отказаться от подобных мер.
В «Донэнерго» известили горожан, что в течение всей нерабочей недели не будут происходить отключения домов от электроснабжения. Подобные меры возобновятся только в начале следующей рабочей недели — с 8 ноября. Первые отключения произойдут на нескольких улицах, включая улицы Пролетарского района города.