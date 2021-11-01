Жертвами коронавируса в Ростовской области за сутки стали 32 местных жителя

Posted 1 ноября 2021, 09:43
Published 1 ноября 2021, 09:43
Modified 18 сентября 2022, 14:20
Updated 18 сентября 2022, 14:20
Всего за сутки погибло 20 женщин от 47 до 92 лет и 12 мужчин от 42 до 92 лет, у каждого человека наблюдались хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
За весь период распространения коронавируса, в Ростовской области жертвами коронавируса стали 7778 человек. Всего в регионе выявили 156717 случаев заражения инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 132506 человек.
На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1666,59 тысячи человек, за сутки — 11334.