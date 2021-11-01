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Posted 1 ноября 2021, 09:43

Published 1 ноября 2021, 09:43

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

Жертвами коронавируса в Ростовской области за сутки стали 32 местных жителя

1 ноября 2021, 09:43
В Ростовской за сутки зафиксировано 32 смерти от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона.

Всего за сутки погибло 20 женщин от 47 до 92 лет и 12 мужчин от 42 до 92 лет, у каждого человека наблюдались хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За весь период распространения коронавируса, в Ростовской области жертвами коронавируса стали 7778 человек. Всего в регионе выявили 156717 случаев заражения инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 132506 человек.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1666,59 тысячи человек, за сутки — 11334.

Напомним, то за выходные в Ростовской области коронавирусом заболело 1254 человек.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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