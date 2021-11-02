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Posted 2 ноября 2021, 17:15

Published 2 ноября 2021, 17:15

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Голубев ослабил в Ростовской области ограничения для некоторых ресторанов с 3 ноября

2 ноября 2021, 17:15
В Ростовской области изменили правила работы заведений общепита в период длинных выходных, поправки появились в тексте нового постановления.

В документе, подписанным губернатором региона Василием Голубевым сказано, что теперь заведения общепита, расположенные в гостиницах и отелях, смогут оказывать услуги питания своим постояльцам и персоналу. Однако для гостей заведения останутся по-прежнему закрытыми и смогут принимать заказы только при условии поставки готовых блюд с помощью служб доставки.

Изменения в постановления вступают в законную силу в среду 3 ноября.

С 1 ноября в Ростовской области вступили в силу ограничения, действующие на работу заведений общепита.

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