Голубев ослабил в Ростовской области ограничения для некоторых ресторанов с 3 ноября

В документе, подписанным губернатором региона Василием Голубевым сказано, что теперь заведения общепита, расположенные в гостиницах и отелях, смогут оказывать услуги питания своим постояльцам и персоналу. Однако для гостей заведения останутся по-прежнему закрытыми и смогут принимать заказы только при условии поставки готовых блюд с помощью служб доставки.