На Зелёном острове Ростова засохли деревья и кустарники, высаженные в 2020 году

Posted 2 ноября 2021, 08:08
Published 2 ноября 2021, 08:08
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
Активисты сообщили, что новая пешеходная зона выглядит как и раньше, их возмутило то, что это произошло всего спустя год после благоустройства. Также они отметили и то, что все высаженные деревья и кустарники засохли, таких растений насчитали почти сотню.
Возмутило их и то, что на Зеленом острове не работают фонари, сняты сетки для волейбола, а на дорогах валяется мусор.
«Туалет не работает и мы, если честно не разобрались что из двух „будок“ им было. Никаких опознавательных знаков, ноль доступной среды. Зачем обнесли территорию забором? На каком этапе и кому пришла эта мысль? Поздравляем, теперь будет что красить каждый год», — сообщили урбанисты.
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