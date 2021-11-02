Роспотребнадзор запретил в Ростове-на-Дону проведение 14 концертов в конце октября

Posted 2 ноября 2021, 12:52
Published 2 ноября 2021, 12:52
Modified 11 сентября 2022, 16:03
Updated 11 сентября 2022, 16:03
На прошлой неделе в Ростове удалось предотвратить 14 концертов в популярных ночных клубах, включая «Эмбарго», «Мёд», «Баба Люба», а также «Кроп Арена» и «Мистик».
Евгений Ковалев сообщил, что также правоохранительными органами были опечатаны клуб «Подземка» и «Бурда Моден», кроме этого запланировано опечатать клуб «Босфор».
Глава Роспотребнадзора Ростовской области объявил, что подобная работа мониторинговых групп будет продолжена, и в Ростове продолжат проводить инспекции заведений досуга и отдыха.