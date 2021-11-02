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Posted 2 ноября 2021, 12:52

Published 2 ноября 2021, 12:52

Modified 11 сентября 2022, 16:03

Updated 11 сентября 2022, 16:03

Роспотребнадзор запретил в Ростове-на-Дону проведение 14 концертов в конце октября

2 ноября 2021, 12:52
В Ростове-на-Дону из-за эпидемиологической ситуации и ковидных ограничений приостановили проведение 14 концертов, об этом сообщил глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

На прошлой неделе в Ростове удалось предотвратить 14 концертов в популярных ночных клубах, включая «Эмбарго», «Мёд», «Баба Люба», а также «Кроп Арена» и «Мистик».

Евгений Ковалев сообщил, что также правоохранительными органами были опечатаны клуб «Подземка» и «Бурда Моден», кроме этого запланировано опечатать клуб «Босфор».

Глава Роспотребнадзора Ростовской области объявил, что подобная работа мониторинговых групп будет продолжена, и в Ростове продолжат проводить инспекции заведений досуга и отдыха.

Ранее в Ростове-на-Дону прекратили на 30 суток работу рок-клуба «Подземка».

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#Диана Троянская#Общество#Новости
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