Сбер поздравил 30-тысячного подписчика СберПрайм

Подписка состоит из сервиса Okko с 85 тысячами фильмов и сериалов. На мировые премьеры делают скидку в 15%. В СберЗвуке собраны 60 миллионов треков, в Delivery Club дают 7% скидку на 10 заказов в месяц, в СберМаркете сделали бесплатную доставку продуктов. В СитиМобил дают скидку 10% на каждую поездку в такси в регионах, где действует сервис, в СберМобайл — бесплатно 150 минут и 3 гигабайта в тарифе «Старт». В СберДиск доступно 30 гигабайт места в облаке и скидка 15% при расширении объема.