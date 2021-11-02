Сбер поздравил 30-тысячного подписчика СберПрайм

Церемония поздравления состоялась в отделении на Буденновском. Счастливчиком стал студент юрфака Ивар Мирзоев.
Сама подписка появилась в конце минувшего года, за счет нее клиенты на льготных условиях пользуются экосистемой Сбера. Для них также предусмотрены скидки и бонусы. За год получается экономия на сумму до 17 тысяч рублей.
Мультимедийную приставку Sberbox, созданную в организации SberDevices Мирзоеву вручил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.
Зона SberDevices находится в новых отделениях банка, где можно также отправить и получить посылку или провести встречу. По словам Руслана Салимова, одна подписка дает много возможностей.
Подписчикам доступны 60 миллионов музыкальных треков и 85 тысяч фильмов и сериалов. Не придется тратить деньги на доставку продуктов и медикаментов, доступны скидки на заказы из предприятий общепита и сотовую связь.
«Популярность СберПрайм среди жителей Ростовской области только растет. Человек получает сервисы, которые позволяют быстро и комфортно решать рутинные дела и экономят время для общения с близкими и саморазвития. А единая подписка позволяет сэкономить», — прокомментировал Руслан Салимов.
Ивар Мирзоев рассказал, что выбрал эту подписку из-за многочисленных преимуществ и сейчас решил ее продлить. Он перечислил СберДиск при нехватке места на телефоне, а также СберЗвук с интересными подкастами и музыкой с текстами песен.
«Кроме множества удобных сервисов Сбера еще действуют скидки на доставку из кафе и супермаркетов», — подчеркнул клиент.
Подписка состоит из сервиса Okko с 85 тысячами фильмов и сериалов. На мировые премьеры делают скидку в 15%. В СберЗвуке собраны 60 миллионов треков, в Delivery Club дают 7% скидку на 10 заказов в месяц, в СберМаркете сделали бесплатную доставку продуктов. В СитиМобил дают скидку 10% на каждую поездку в такси в регионах, где действует сервис, в СберМобайл — бесплатно 150 минут и 3 гигабайта в тарифе «Старт». В СберДиск доступно 30 гигабайт места в облаке и скидка 15% при расширении объема.