Власти Ростовской области направили 122,6 млн на покупку медикаментов

Елена Теплякова рассказала, что из областного бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов из областного бюджета направили 160 миллионов рублей. При этом все препараты в настоящий момент есть в достаточном количестве, позволяющем обеспечить лечение жителей Ростовской области, проходящих амбулаторное лечение.