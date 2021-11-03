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Posted 3 ноября 2021, 04:43

Published 3 ноября 2021, 04:43

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

Ростовские рестораторы подсчитывают убытки из-за ограничений в работе в ноябре

3 ноября 2021, 04:43
Введенные ограничения в Ростовской области в отношении предприятий общепита значительно усложнили работу кафе и ресторанов, поскольку доставка, не может компенсировать издержки у заведений, которые рассчитаны на работу в зале, сообщил RostovGazeta ресторатор Андрей Пономарев.

В период недельного локдауна с 1 по 7 ноября заведениям общепита разрешили торговать только через сервисы доставки и навынос. Посидеть в кафе теперь не получится, даже если у вас есть документы о вакцинации или о том, что вы переболели коронавирусом в последние полгода, трехдневный ПЦР-тест.

«Наш ресторан сознательно не запускал доставку, ибо у нас специфичный для транспортировки продукт — стейки. Во-первых, на них низкая наценка и мы работаем на марже, а во-вторых, невозможно проконтролировать, в каком состоянии, т. е. с какой степенью прожарки попадёт стейк к гостю на стол. В данный момент мы потеряли 95% выручки», — рассказывает управляющий ресторана «Корова» Андрей Пономарев.

Ограничения в работе общепита вызвали мощный общественный резонанс. Под публикацией о «переломе эпидобстановки», которую губернатор Василий Голубев разместил в своем инстаграме, за сутки появилось множество гневных комментариев. В основном горожане жалуются на ограничения для бизнеса.

По словам Андрея Пономарева, доставка, если речь идет не о сегменте дарк китчен, никогда не компенсирует издержки у заведений, которые рассчитаны на работу в зале. Поэтому сейчас многие заведения общепита работают в убыток.

Ранее «RostovGazeta» писала, что главный санитарный врач региона Евгений Ковалев сообщил, что ограничения могут продлить и после «ковикул».

#Общество#Новости
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