Ростовские рестораторы подсчитывают убытки из-за ограничений в работе в ноябре

В период недельного локдауна с 1 по 7 ноября заведениям общепита разрешили торговать только через сервисы доставки и навынос. Посидеть в кафе теперь не получится, даже если у вас есть документы о вакцинации или о том, что вы переболели коронавирусом в последние полгода, трехдневный ПЦР-тест.