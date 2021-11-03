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Posted 3 ноября 2021, 09:34

Published 3 ноября 2021, 09:34

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

Сразу 644 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

3 ноября 2021, 09:34
В Ростовской области за сутки подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом, заявили в облправительстве.

Из-за роста заболеваемости новые случаи подтверждают во всех территориях. Постоянно увеличивается и количество пациентов с ковидных госпиталях, сейчас на лечении находятся 5312 человек.

С 2020 года в области зарегистрировали 158001 пациента с коронавирусом. Медикам удалось вылечить 133 тысяч человек, скончались 7835 граждан.

За сутки подтвердили 30 смертей из-за COVID-19, умерли 17 женщин и 13 мужчин. Им было от 24 до 87 лет.

Вакцинацию против коронавируса прошли почти 1,7 миллиона добровольцев.

Ранее в Ростовской области за 2020 год на борьбу с коронавирусом потратили 15,2 млрд рублей.

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