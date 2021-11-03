Сразу 644 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки

Posted 3 ноября 2021, 09:34
Published 3 ноября 2021, 09:34
Modified 18 сентября 2022, 14:20
Updated 18 сентября 2022, 14:20
Из-за роста заболеваемости новые случаи подтверждают во всех территориях. Постоянно увеличивается и количество пациентов с ковидных госпиталях, сейчас на лечении находятся 5312 человек.
С 2020 года в области зарегистрировали 158001 пациента с коронавирусом. Медикам удалось вылечить 133 тысяч человек, скончались 7835 граждан.
За сутки подтвердили 30 смертей из-за COVID-19, умерли 17 женщин и 13 мужчин. Им было от 24 до 87 лет.
Вакцинацию против коронавируса прошли почти 1,7 миллиона добровольцев.