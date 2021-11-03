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Posted 3 ноября 2021, 14:26

Published 3 ноября 2021, 14:26

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Транспортный узел хотят создать на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону

3 ноября 2021, 14:26
Между Ростовом-на-Дону и Батайском может появиться транспортный узел, говорится в программе развития транспортной системы до 2035 года.

Речь идет об участке у комплекса «Мегамаг» и железнодорожной платформой. Она располагается на улице Первая Луговая.

У «Мегамага» появится остановка для автобусов, а также легкого рельсового транспорта. Здесь же сделают парковку, которая сможет вместить более 200 машин. Когда именно будет реализован проект, пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что транспортные развязки построят в Ростове на Нагибина, площади Ленина и других улицах.

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