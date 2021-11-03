В Ростове 300 тюльпанов украсили клумбы парка имени В.Черевичкина

Posted 3 ноября 2021, 08:16
Published 3 ноября 2021, 08:16
Modified 18 сентября 2022, 14:20
Updated 18 сентября 2022, 14:20
Власти Ростова-на-Дону объявили, что в парке имени Вити Черевичкина закончили работы по высадке луковиц тюльпана. К следующей весне должны расцвести 300 тюльпанов, которые украсят клумбы парковой зоны.
До этого в начале октября провели работы по высадке кустов лаванды на одной из главных улиц города - Большой Садовой.
Ранее в Ростове состоялся День тюльпанонасаждения, во время которого высадили более пяти тысяч луковиц этих цветов, однако горожане напомнили властям о вырубке ивовой рощи.