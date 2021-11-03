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Posted 3 ноября 2021, 08:16

Published 3 ноября 2021, 08:16

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

В Ростове 300 тюльпанов украсили клумбы парка имени В.Черевичкина

3 ноября 2021, 08:16
Сюжет
Касается каждого
В Ростове-на-Дону провели дополнительное озеленение парка имени Вити Черевичкина, об этом сообщили в горадминистрации.

Власти Ростова-на-Дону объявили, что в парке имени Вити Черевичкина закончили работы по высадке луковиц тюльпана. К следующей весне должны расцвести 300 тюльпанов, которые украсят клумбы парковой зоны.

До этого в начале октября провели работы по высадке кустов лаванды на одной из главных улиц города - Большой Садовой.

Ранее в Ростове состоялся День тюльпанонасаждения, во время которого высадили более пяти тысяч луковиц этих цветов, однако горожане напомнили властям о вырубке ивовой рощи.

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#Общество#Касается каждого#Новости
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