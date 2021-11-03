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Posted 3 ноября 2021, 13:44

Published 3 ноября 2021, 13:44

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

В центре Ростова мужчина выпал из окна и погиб 3 ноября

3 ноября 2021, 13:44
В Ростове-на-Дону мужчина выпал с балкона на 7 этаже и погиб 3 ноября, сообщает портал DonDay.

Происшествие произошло на улице Большой Садовой, в доме № 120. Погибшему мужчине было 49 лет. Сообщается, что он выпал с балкона на 7 этаже около 4.30 мск, погиб до прибытия медиков.

По неофициальным данным, погибший страдал биполярным расстройством личности, а до случившегося находился в состоянии депрессии из-за проблем в личной жизни. Сейчас все подробности произошедшего уточняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что 16-летний парень разбился насмерть, выпав с 25-го этажа в Ростове.

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