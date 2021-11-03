В центре Ростова мужчина выпал из окна и погиб 3 ноября

Posted 3 ноября 2021, 13:44
Published 3 ноября 2021, 13:44
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Происшествие произошло на улице Большой Садовой, в доме № 120. Погибшему мужчине было 49 лет. Сообщается, что он выпал с балкона на 7 этаже около 4.30 мск, погиб до прибытия медиков.
По неофициальным данным, погибший страдал биполярным расстройством личности, а до случившегося находился в состоянии депрессии из-за проблем в личной жизни. Сейчас все подробности произошедшего уточняют правоохранительные органы.