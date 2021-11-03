Владимир Окунев стал заместителем губернатора Ростовской области с 3 ноября 2021 года

Posted 3 ноября 2021, 12:50
Published 3 ноября 2021, 12:50
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
На этом посту будет находиться министр транспорта региона Владимир Окунев. Соответствующий документ был подписан 3 ноября.
До этого Окунев около года руководил региональным Минтрансом. В целом его трудовая биография связана со строительной и дорожной сферами.
Отмечается, что Окунев является уроженцем Сальска. На новом посту он будет заниматься вопросами развития дорожно-транспортной и строительной отраслей.
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