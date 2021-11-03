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Posted 3 ноября 2021, 12:50

Published 3 ноября 2021, 12:50

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Владимир Окунев стал заместителем губернатора Ростовской области с 3 ноября 2021 года

3 ноября 2021, 12:50
Глава Ростовской области Василий Голубев назначил нового заместителя, сообщили в правительстве региона.

На этом посту будет находиться министр транспорта региона Владимир Окунев. Соответствующий документ был подписан 3 ноября.

До этого Окунев около года руководил региональным Минтрансом. В целом его трудовая биография связана со строительной и дорожной сферами.

Отмечается, что Окунев является уроженцем Сальска. На новом посту он будет заниматься вопросами развития дорожно-транспортной и строительной отраслей.

Советника губернатора Ростовской области Алексеева оставили без зарплаты с 18 октября.

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