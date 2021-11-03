Власти Ростовской области заявили о смягчении ограничений для общепита с 3 ноября

В Ростовской области после заседания было принято решение смягчить действующие для общепита ограничения, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что с 1 по 7 ноября в регионе закрыли предприятия общепита из-за неудовлетворительной эпидобстановки. Во вторник, 2 ноября, на заседании, которое провел губернатор Василий Голубев, рассмотрели вопрос смягчения действующих мер. Со среды кафе и ресторанам, работающим в гостиницах, разрешили открыться. Обслуживать они могут только постояльцев и персонал. Ранее подобным заведениям можно было только доставлять еду в номера. Материалы по теме В Ростове-на-Дону могут закрыть еще три клуба из-за несоблюдения ковидных ограничений Ростовские рестораторы подсчитывают убытки из-за ограничений в работе в ноябре