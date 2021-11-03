Власти Ростовской области заявили о смягчении ограничений для общепита с 3 ноября

Posted 3 ноября 2021, 05:11
Published 3 ноября 2021, 05:11
Modified 18 сентября 2022, 14:20
Updated 18 сентября 2022, 14:20
Напомним, что с 1 по 7 ноября в регионе закрыли предприятия общепита из-за неудовлетворительной эпидобстановки. Во вторник, 2 ноября, на заседании, которое провел губернатор Василий Голубев, рассмотрели вопрос смягчения действующих мер.
Со среды кафе и ресторанам, работающим в гостиницах, разрешили открыться. Обслуживать они могут только постояльцев и персонал.
Ранее подобным заведениям можно было только доставлять еду в номера.