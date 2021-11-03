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Posted 3 ноября 2021, 05:11

Published 3 ноября 2021, 05:11

Modified 18 сентября 2022, 14:20

Updated 18 сентября 2022, 14:20

Власти Ростовской области заявили о смягчении ограничений для общепита с 3 ноября

3 ноября 2021, 05:11
В Ростовской области после заседания было принято решение смягчить действующие для общепита ограничения, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что с 1 по 7 ноября в регионе закрыли предприятия общепита из-за неудовлетворительной эпидобстановки. Во вторник, 2 ноября, на заседании, которое провел губернатор Василий Голубев, рассмотрели вопрос смягчения действующих мер.

Со среды кафе и ресторанам, работающим в гостиницах, разрешили открыться. Обслуживать они могут только постояльцев и персонал.

Ранее подобным заведениям можно было только доставлять еду в номера.

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