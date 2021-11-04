Массовые отключения света из-за ремонта проведут в Ростове с 8 по 9 ноября 2021 года

Posted 4 ноября 2021, 11:32
Published 4 ноября 2021, 11:32
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
В понедельник, 8 ноября, света не будет на улицах Ченцова, Налбандяна, Мурлычева, 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия, площади Базарная. Также это коснется проспекта 40 Лет Победы, улицы Пахотная, Книжная, переулков Молочный, Руднева, Подтелкова.
Во вторник без электричества оставят улицы Добровольского, Комарова, проспект Комарова. В среду ограничения введут на улицах Пахотная, Книжная, Равенства, Гарибальди, Новостроевская.
В четверг обесточат улицы 6 линия, 8 линия, 10 линия, Майская, Советская, Подтелкова, Таврическая, в переулке Джамбульский. В пятницу электричества не будет на улицах 4 линия, 6 линия, Советская, 1-я Майская, Цезаря-Кунникова, Немировича-Данченко, в переулке Орджоникидзе.
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