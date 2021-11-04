Прохладная погода сохранится в Ростове-на-Дону в четверг 4 ноября

Posted 4 ноября 2021, 05:40
Published 4 ноября 2021, 05:40
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Днем будет облачно и без осадков, а ночью может похолодать до 10 градусов. После этого температура пойдет на снижение.
В ближайшие несколько дней, по прогнозам синоптиков, будет сохраняться облачная погода. К понедельнику температура не поднимется выше 12 градусов, к среде средняя температура будет составлять 8 градусов.
Станет холоднее и ночью, температура может опуститься до пяти градусов.