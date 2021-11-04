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Posted 4 ноября 2021, 05:40

Published 4 ноября 2021, 05:40

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Прохладная погода сохранится в Ростове-на-Дону в четверг 4 ноября

4 ноября 2021, 05:40
В Ростове-на-Дону в четверг, 4 ноября, максимальная температура воздуха составит 16 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Днем будет облачно и без осадков, а ночью может похолодать до 10 градусов. После этого температура пойдет на снижение.

В ближайшие несколько дней, по прогнозам синоптиков, будет сохраняться облачная погода. К понедельнику температура не поднимется выше 12 градусов, к среде средняя температура будет составлять 8 градусов.

Станет холоднее и ночью, температура может опуститься до пяти градусов.

Ранее дороги в Ростове превращались в реки из-за дождя.

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