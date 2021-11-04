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Posted 4 ноября 2021, 10:42

Published 4 ноября 2021, 10:42

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

В Ростове-на-Дону горит здание Федеральной службы судебных приставов 4 ноября

4 ноября 2021, 10:42
В Ростове-на-Дону в четверг, ноября, произошло возгорание в здании в переулке Соборный, 2-а, сообщили в региональном УМЧС.

По данному адресу находится офис Федеральной службы судебных приставов. Возгорание произошло в четверг днем. Огонь распространился по четвертому этажу здания.

В ликвидации огня задействовали представителей экстренных служб. Всего к зданию подъехали несколько автомобилей.

Отмечается, что из-за возгорания пластиковых окон валит черный дым. О пострадавших информации не поступало.

«На площади пять квадратных метров загорелась мебель в кабинете. Предварительная причина пожара — короткое замыкание», — уточнили в управлении.

Ранее в Ростовской области пожар уничтожил отделение почты вместе с посылками.

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