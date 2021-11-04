В Ростове-на-Дону горит здание Федеральной службы судебных приставов 4 ноября

Posted 4 ноября 2021, 10:42
Published 4 ноября 2021, 10:42
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
По данному адресу находится офис Федеральной службы судебных приставов. Возгорание произошло в четверг днем. Огонь распространился по четвертому этажу здания.
В ликвидации огня задействовали представителей экстренных служб. Всего к зданию подъехали несколько автомобилей.
Отмечается, что из-за возгорания пластиковых окон валит черный дым. О пострадавших информации не поступало.
«На площади пять квадратных метров загорелась мебель в кабинете. Предварительная причина пожара — короткое замыкание», — уточнили в управлении.