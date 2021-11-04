В Ростове-на-Дону горит здание Федеральной службы судебных приставов 4 ноября

В Ростове-на-Дону в четверг, ноября, произошло возгорание в здании в переулке Соборный, 2-а, сообщили в региональном УМЧС.

По данному адресу находится офис Федеральной службы судебных приставов. Возгорание произошло в четверг днем. Огонь распространился по четвертому этажу здания. В ликвидации огня задействовали представителей экстренных служб. Всего к зданию подъехали несколько автомобилей. Отмечается, что из-за возгорания пластиковых окон валит черный дым. О пострадавших информации не поступало. «На площади пять квадратных метров загорелась мебель в кабинете. Предварительная причина пожара — короткое замыкание», — уточнили в управлении. Ранее в Ростовской области пожар уничтожил отделение почты вместе с посылками. Материалы по теме В Ростовской области на пожаре погиб мужчина В Новочеркасске жертвой пожара стала 84-летняя женщина