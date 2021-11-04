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Posted 4 ноября 2021, 12:06

Published 4 ноября 2021, 12:06

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

В Ростовской области отменят жесткие ограничения с 8 ноября 2021 года

4 ноября 2021, 12:06
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области с 8 ноября перестанут действовать запреты, которые вводили на период нерабочих дней, заявили в облправительстве.

С понедельника будут открыты кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, бассейны, солярии. Заработают косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы.

Кинотеатры разрешено заполнять наполовину, в спортзалах должно быть по четыре квадратных метра на одного посетителя. Кафе и рестораны смогут работать с 06.00 мск до 21.00.

Однако для посещения всех этих организаций придется показать сертификат о вакцинации, либо справку о том, что человек переболел. ПЦР-тест больше не подходит.

Аналогичные документы придется показать при посещении торговых центров. Все также нельзя организовывать массовые мероприятия.

Напомним, что запреты вводили с 28 октября.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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