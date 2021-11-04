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Posted 4 ноября 2021, 13:48

Published 4 ноября 2021, 13:48

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Василий Голубев выступил со специальным обращением к жителям Дона из-за темы COVID-19

4 ноября 2021, 13:48
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех местных жителей объединиться для борьбы с коронавирусом, говорится на его странице в Instagram.

Глава региона записал видео, в котором рассказал о смягчении введенных ограничений. Эти меры будут действовать с 8 ноября.

Губернатор также рассказал, что для бизнеса предусмотрены меры поддержки. В том числе есть субсидии, которые помогут в тяжелой ситуации.

«Я призываю всех жителей региона объединиться перед лицом реальной и серьезной опасности. Берегите себя и близких, оставаясь дома», — заявил губернатор.

Он также призвал всех соблюдать меры профилактики коронавируса.

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