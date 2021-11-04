Василий Голубев выступил со специальным обращением к жителям Дона из-за темы COVID-19

Posted 4 ноября 2021, 13:48
Published 4 ноября 2021, 13:48
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Глава региона записал видео, в котором рассказал о смягчении введенных ограничений. Эти меры будут действовать с 8 ноября.
Губернатор также рассказал, что для бизнеса предусмотрены меры поддержки. В том числе есть субсидии, которые помогут в тяжелой ситуации.
«Я призываю всех жителей региона объединиться перед лицом реальной и серьезной опасности. Берегите себя и близких, оставаясь дома», — заявил губернатор.
Он также призвал всех соблюдать меры профилактики коронавируса.