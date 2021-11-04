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Posted 4 ноября 2021, 09:39

Published 4 ноября 2021, 09:39

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Власти Ростова-на-Дону передумали строить мост на Зеленый остров

4 ноября 2021, 09:39
В Ростове-на-Дону больше не планируется строительство моста на Зеленый остров, пишет 1Rnd.

По информации издания, теперь этот вопрос хотят решить при помощи канатной дороги. Именно на нее делается ставка в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, что в 2018 году затонул понтонный мост, который являлся переправой. Более 100 человек оказались заблокированными на острове.

После этого власти заявили о планах построить здесь мост. Но теперь стало известно о другом принятом решении.

Напомним, что в Ростове-на-Дону построят трехуровневую сеть скоростного общественного транспорта.

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