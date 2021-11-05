В Ростове изменили движение транспорта по мосту на Малиновского с 6 ноября 2021 года

Posted 5 ноября 2021, 14:46
Published 5 ноября 2021, 14:46
Modified 11 сентября 2022, 16:04
Updated 11 сентября 2022, 16:04
По информации Минтранспорта региона, для движения станут доступны пять полос. Еще одну полосу сделают технологической, она необходима для проведения работ по завершению реконструкции.
Отмечается, что движение будет запущено с 07.00 мск. С этого момента автомобильный трафик будет разделен на потоки.
Первоначально мост хотели сдать в декабре текущего года, но работы получилось завершить досрочно. Закрыт путепровод был 4 января 2021 года, с 30 апреля по нему пустили городской транспорт.