В Ростове изменили движение транспорта по мосту на Малиновского с 6 ноября 2021 года

В Ростове-на-Дону движение по мосту на улице Малиновского будет полностью открыто с 6 ноября, пишет 1Rnd.

По информации Минтранспорта региона, для движения станут доступны пять полос. Еще одну полосу сделают технологической, она необходима для проведения работ по завершению реконструкции. Отмечается, что движение будет запущено с 07.00 мск. С этого момента автомобильный трафик будет разделен на потоки. Первоначально мост хотели сдать в декабре текущего года, но работы получилось завершить досрочно. Закрыт путепровод был 4 января 2021 года, с 30 апреля по нему пустили городской транспорт. Ранее власти Ростова-на-Дону передумали строить мост на Зеленый остров. Материалы по теме В Ростовской области ФАС выявила сговор при проведении тендера на реконструкцию моста Власти Ростова-на-Дону передумали строить мост на Зеленый остров