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Posted 5 ноября 2021, 14:46

Published 5 ноября 2021, 14:46

Modified 11 сентября 2022, 16:04

Updated 11 сентября 2022, 16:04

В Ростове изменили движение транспорта по мосту на Малиновского с 6 ноября 2021 года

5 ноября 2021, 14:46
В Ростове-на-Дону движение по мосту на улице Малиновского будет полностью открыто с 6 ноября, пишет 1Rnd.

По информации Минтранспорта региона, для движения станут доступны пять полос. Еще одну полосу сделают технологической, она необходима для проведения работ по завершению реконструкции.

Отмечается, что движение будет запущено с 07.00 мск. С этого момента автомобильный трафик будет разделен на потоки.

Первоначально мост хотели сдать в декабре текущего года, но работы получилось завершить досрочно. Закрыт путепровод был 4 января 2021 года, с 30 апреля по нему пустили городской транспорт.

Ранее власти Ростова-на-Дону передумали строить мост на Зеленый остров.

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