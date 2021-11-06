Более половины подростков России скептически относятся к вакцинации от коронавируса

Posted 6 ноября 2021, 12:00
Published 6 ноября 2021, 12:00
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Издание опубликовало данные исследований антрополога Александры Архиповой, которая опросила 91 подростка в возрасте до 19 лет из 47 населенных пунктов России и выявила причинно-следственные связи в отношении молодых людей к вакцинации населения.
По слова Александры Архиповой, больше всего на мнение молодежи влияет недостаточная информированность о процессе вакцинации и ее влиянии как на организм человека, так и на коллективную иммунизацию населения. Кроме того в качестве второй причины выступило непонимание детей подросткового возраста эпидемиологической ситуации. По ее словам, подростки не в полной мере осознают, что эпидемия является национальной проблемой, а также не испытывают эмпатии по отношению к жертвам болезни.
В совокупности эти факторы определяют скептическое отношение подростков к вакцинации, заставляя их думать, что вакцина — это лишь способ допуска к тем возможностям, что были потеряны с наступлением эпидемии. То есть вакцинация — это формальный пропуск, который необходим для туризма и посещения общественных пространств.
Из-за перечисленных выше причин 53% опрошенных не планируют проходить процедуру по вакцинации. А 25% респондентов имеют, по крайней мере, одного родителя, который выступает против вакцинации и оказал влияние на их решение прививаться.
Также 20% опрошенных подростков сообщили, что имеют предубеждения против работы вакцины, срока ее изготовления, а также недостаточного срока клинических испытаний и возможных побочных явлений, с которыми молодые люди просто не хотят сталкиваться. Кроме того, некоторые из подростков опасаются, что с помощью вакцины их могут заразить коронавирусом или убить.
При этом подписчики антрополога Александры Архиповой сообщили, что среди детей антиваксеров почти так же много, как среди взрослых. Некоторым пришлось практически заставить своего ребенка пройти процедуру по вводу вакцины, и подросток покорился лишь после того, как родители пообещали никому не рассказывать о факте вакцинации. Также читатели рассказали, что некоторые школьники не хотят вакцинироваться, так как надеются на перевод на дистанционный формат обучения.
Ранее инфекционист объяснил разницу между антипрививочниками и невакцинировавшимися от коронавируса.