Более половины подростков России скептически относятся к вакцинации от коронавируса

По слова Александры Архиповой, больше всего на мнение молодежи влияет недостаточная информированность о процессе вакцинации и ее влиянии как на организм человека, так и на коллективную иммунизацию населения. Кроме того в качестве второй причины выступило непонимание детей подросткового возраста эпидемиологической ситуации. По ее словам, подростки не в полной мере осознают, что эпидемия является национальной проблемой, а также не испытывают эмпатии по отношению к жертвам болезни.