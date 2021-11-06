Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий придумал, как России вернуть Донбасс

Posted 6 ноября 2021, 14:02
Published 6 ноября 2021, 14:02
Modified 11 сентября 2022, 16:05
Updated 11 сентября 2022, 16:05
По мнению депутата Виктора Водолацкого для решения споров о принадлежности Донбасса достаточно признать незаконным акт Совнаркома, подписанный около сотни лет назад.
Все, что для этого нужно, это собрать рабочую группу российских юристов, которые смогут составить иски для признания недействительным акта Совнаркома, который передал земли Донбасса УССР в 1922 году.
По мнению депутата Виктора Водолацкого, передача земли была «самой печальной трагедией» того периода, и признание акта недействительным позволит автоматически решить конфликт о принадлежности территорий Российской Федерации.