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Posted 6 ноября 2021, 14:02

Published 6 ноября 2021, 14:02

Modified 11 сентября 2022, 16:05

Updated 11 сентября 2022, 16:05

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий придумал, как России вернуть Донбасс

6 ноября 2021, 14:02
Виктор Водолацкий, представляющий Ростовскую область в Госдуме РФ, рассказал о законном решении вопроса с землей Донбасса, об этом сообщил портал «Новороссия».

По мнению депутата Виктора Водолацкого для решения споров о принадлежности Донбасса достаточно признать незаконным акт Совнаркома, подписанный около сотни лет назад.

Все, что для этого нужно, это собрать рабочую группу российских юристов, которые смогут составить иски для признания недействительным акта Совнаркома, который передал земли Донбасса УССР в 1922 году.

По мнению депутата Виктора Водолацкого, передача земли была «самой печальной трагедией» того периода, и признание акта недействительным позволит автоматически решить конфликт о принадлежности территорий Российской Федерации.

Ранее в Киеве заявили о притязаниях Украины на территорию Ростовской области.

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