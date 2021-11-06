Правительство Ростовской области потратит 113,6 млн рублей на собственный пиар в СМИ

Posted 6 ноября 2021, 13:09
Published 6 ноября 2021, 13:09
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Правительство Ростовской области выступили заказчиком в шести аукционах, общая сумма контрактов по которым составила 113,6 миллиона рублей.
Согласно данным закупок, за эти средства правительство хочет получить различные информационные услуги, в числе которых новости, интервью, а также сурдоперевод информационных материалов. Так, согласно материалам заявок, правительство потратит на сурдоперевод и субтрирование новостей 74,88 миллиона рублей, 22,95 миллиона рублей направили на размещение и демонстрацию сюжетов и аудио-роликов на ТВ и радио. Кроме этой суммы почти 10 миллионов рублей потратят на организацию информационной доступности инвалидов и маломобильных групп населения, а также чуть больше 5,8 миллиона направят на размещение рекламных информационных материалов в интернет и на радио.
Подача заявок на участие в конкурсе заканчивается 29 и 30 ноября в зависимости от аукциона, а рассмотрение предложений проведут уже в первые дни декабря.
Ранее власти сделали запрос предложений на поставку 15 автомобилей стоимостью 41 миллион рублей.