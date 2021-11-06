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Posted 6 ноября 2021, 13:09

Published 6 ноября 2021, 13:09

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Правительство Ростовской области потратит 113,6 млн рублей на собственный пиар в СМИ

6 ноября 2021, 13:09
Правительство Ростовской области объявило аукционы для выбора исполнителей услуг в сфере информационной политики, данные об этом опубликованы на Госзакупках.

Правительство Ростовской области выступили заказчиком в шести аукционах, общая сумма контрактов по которым составила 113,6 миллиона рублей.

Согласно данным закупок, за эти средства правительство хочет получить различные информационные услуги, в числе которых новости, интервью, а также сурдоперевод информационных материалов. Так, согласно материалам заявок, правительство потратит на сурдоперевод и субтрирование новостей 74,88 миллиона рублей, 22,95 миллиона рублей направили на размещение и демонстрацию сюжетов и аудио-роликов на ТВ и радио. Кроме этой суммы почти 10 миллионов рублей потратят на организацию информационной доступности инвалидов и маломобильных групп населения, а также чуть больше 5,8 миллиона направят на размещение рекламных информационных материалов в интернет и на радио.

Подача заявок на участие в конкурсе заканчивается 29 и 30 ноября в зависимости от аукциона, а рассмотрение предложений проведут уже в первые дни декабря.

Ранее власти сделали запрос предложений на поставку 15 автомобилей стоимостью 41 миллион рублей.

#Общество#Новости
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