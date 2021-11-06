Правительство Ростовской области потратит 113,6 млн рублей на собственный пиар в СМИ

Согласно данным закупок, за эти средства правительство хочет получить различные информационные услуги, в числе которых новости, интервью, а также сурдоперевод информационных материалов. Так, согласно материалам заявок, правительство потратит на сурдоперевод и субтрирование новостей 74,88 миллиона рублей, 22,95 миллиона рублей направили на размещение и демонстрацию сюжетов и аудио-роликов на ТВ и радио. Кроме этой суммы почти 10 миллионов рублей потратят на организацию информационной доступности инвалидов и маломобильных групп населения, а также чуть больше 5,8 миллиона направят на размещение рекламных информационных материалов в интернет и на радио.