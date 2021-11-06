В начале ноября задержали куратора Олимпийской стройки в Сочи Юрия Рейльяна

Предполагается, что Юрий Рейльян во время руководства «Спецтрансстроем» мог присвоить себе эти средства, поскольку с 2016 по 2019 годы компания выполнила множество работ по заказу РЖД, на чем смогла заработать более 100 миллиардов рублей. Кроме того, Рейльяна также подозревают в присвоении 900 миллионов авансовых денег, которые были выделены перед строительством на БАМе железнодорожного перегона.