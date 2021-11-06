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Posted 6 ноября 2021, 09:35

Published 6 ноября 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

В начале ноября задержали куратора Олимпийской стройки в Сочи Юрия Рейльяна

6 ноября 2021, 09:35
В Иркутске правоохранители задержали бывшего замминистра стойтельства Юрия Рейльяна, подозреваемого в крупном хищении, об этом сообщил портал РБК.

Сотрудники СУ СК РФ Новосибирской области объявили, что бывший куратор большой стройки к Олимпийским играм в Сочи и чиновник стал подозреваемым в деле о мошенничестве и хищении 1,5 миллиарда рублей, который он имел возможность присвоить во время контрактных работ на РЖД.

Предполагается, что Юрий Рейльян во время руководства «Спецтрансстроем» мог присвоить себе эти средства, поскольку с 2016 по 2019 годы компания выполнила множество работ по заказу РЖД, на чем смогла заработать более 100 миллиардов рублей. Кроме того, Рейльяна также подозревают в присвоении 900 миллионов авансовых денег, которые были выделены перед строительством на БАМе железнодорожного перегона.

Сейчас подозреваемый арестован и находится в иркутском СИЗО № 1, где проведет следующие два месяца.

Ранее в Ростове задержали юриста ОПГ Бабаевых, которая надеялась добраться до Москвы и избежать ареста.

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