В начале ноября задержали куратора Олимпийской стройки в Сочи Юрия Рейльяна

Posted 6 ноября 2021, 09:35
Published 6 ноября 2021, 09:35
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Сотрудники СУ СК РФ Новосибирской области объявили, что бывший куратор большой стройки к Олимпийским играм в Сочи и чиновник стал подозреваемым в деле о мошенничестве и хищении 1,5 миллиарда рублей, который он имел возможность присвоить во время контрактных работ на РЖД.
Предполагается, что Юрий Рейльян во время руководства «Спецтрансстроем» мог присвоить себе эти средства, поскольку с 2016 по 2019 годы компания выполнила множество работ по заказу РЖД, на чем смогла заработать более 100 миллиардов рублей. Кроме того, Рейльяна также подозревают в присвоении 900 миллионов авансовых денег, которые были выделены перед строительством на БАМе железнодорожного перегона.
Сейчас подозреваемый арестован и находится в иркутском СИЗО № 1, где проведет следующие два месяца.
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