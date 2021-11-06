В ростовской Левенцовке появилась незаконная мусорная свалка

Ростовчане прокомментировали запись, отметив, что где-то провели уборку для красоты, а потом намусорили в другом месте. Кроме того, горожане высказали недоумение относительно того, что раз хватило сил вывезти мешки в поле — можно было их уже до ближайшей мусорки довезти или хотя бы высыпать листву, забрав пакеты с собой.