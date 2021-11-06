В ростовской Левенцовке появилась незаконная мусорная свалка

Posted 6 ноября 2021, 17:03
Published 6 ноября 2021, 17:03
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Ростовчанин поделился кадрами, на которых запечатлены пакеты с мусором, выброшенные в поле с высокой травой. На видео видны пакеты, объем которых явно превышает 120 литров, доверху забитые мусором и листвой.
«В полях между Каратаево и Левенцовкой… вот лежат пакетики с листвой. Повыбрасывали и оставили», — поделился ростовчанин в соцсетях.
Ростовчане прокомментировали запись, отметив, что где-то провели уборку для красоты, а потом намусорили в другом месте. Кроме того, горожане высказали недоумение относительно того, что раз хватило сил вывезти мешки в поле — можно было их уже до ближайшей мусорки довезти или хотя бы высыпать листву, забрав пакеты с собой.
Ранее стало известно, полиция проведет проверку свалочного очага, возникшего у реки в Новочеркасске.
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