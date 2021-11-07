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Posted 7 ноября 2021, 05:30

Published 7 ноября 2021, 05:30

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Эксперт рассказал, как в Ростове вскрыли 62 эпизода пыток над заключенными

7 ноября 2021, 05:30
Сюжет
Эксклюзив
В пятницу Председателя ОНК Игоря Омельченко вызывали на допрос в органы правопорядка, где он узнал, что по одному уголовному делу о пытках в больнице ГУФСИН проходит 62 потерпевших, об этом он рассказал RostovGazeta.

Председатель ОНК рассказывает, что ранее, в ходе проверок, комиссией было выявлено 24 заключенных, которые подвергались пыткам и издевательствам в ростовской больнице ГУФСИН.

«Но ни одного заявления от этих людей у нас не было. Информация подтвердилась в ходе опроса заключенных и нами, и органами правопорядка. Вчера меня вызывали на допрос и выяснилось, что жалоб на издевательства было намного больше, а именно — 62 эпизода», — отмечает Игорь Омельченко.

По его словам, все эти 62 человека проходят потерпевшими в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в сентябре.

«Радует, что за дело взялись активно. Расследование движется, уже есть кого привлекать», — подчеркнул Председатель ОНК.

Ранее RostovGazeta выясняла, чем закончились издевательства над заключенными в Ростовской области.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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