Эксперт рассказал, как в Ростове вскрыли 62 эпизода пыток над заключенными

«Но ни одного заявления от этих людей у нас не было. Информация подтвердилась в ходе опроса заключенных и нами, и органами правопорядка. Вчера меня вызывали на допрос и выяснилось, что жалоб на издевательства было намного больше, а именно — 62 эпизода», — отмечает Игорь Омельченко.