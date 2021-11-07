Эксперт рассказал, как в Ростове вскрыли 62 эпизода пыток над заключенными

Posted 7 ноября 2021, 05:30
Published 7 ноября 2021, 05:30
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Председатель ОНК рассказывает, что ранее, в ходе проверок, комиссией было выявлено 24 заключенных, которые подвергались пыткам и издевательствам в ростовской больнице ГУФСИН.
«Но ни одного заявления от этих людей у нас не было. Информация подтвердилась в ходе опроса заключенных и нами, и органами правопорядка. Вчера меня вызывали на допрос и выяснилось, что жалоб на издевательства было намного больше, а именно — 62 эпизода», — отмечает Игорь Омельченко.
По его словам, все эти 62 человека проходят потерпевшими в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в сентябре.
«Радует, что за дело взялись активно. Расследование движется, уже есть кого привлекать», — подчеркнул Председатель ОНК.