В Ростовской области коронавируса умерли еще 29 человек

Posted 7 ноября 2021, 09:43
Published 7 ноября 2021, 09:43
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
На этот раз в регионе погибли 20 женщин и девять мужчин в возрасте от 41 года до 93 лет. При этом у каждого из них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем в организме. За весь период в Ростовской области от коронавируса скончались 7943 человека.
Коэффициент распространения заболевания сейчас составляет 1,05. А показатель заболевших на 100 тысяч жителей достиг 3822. При этом сообщается, что коронавирус продолжает распространяться во всех муниципалитетах региона.