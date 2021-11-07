В Ростовской области коронавируса умерли еще 29 человек

На этот раз в регионе погибли 20 женщин и девять мужчин в возрасте от 41 года до 93 лет. При этом у каждого из них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем в организме. За весь период в Ростовской области от коронавируса скончались 7943 человека.