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Posted 7 ноября 2021, 09:43

Published 7 ноября 2021, 09:43

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

В Ростовской области коронавируса умерли еще 29 человек

7 ноября 2021, 09:43
В Ростовской области, согласно статистике, еще 29 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального правительства.

На этот раз в регионе погибли 20 женщин и девять мужчин в возрасте от 41 года до 93 лет. При этом у каждого из них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем в организме. За весь период в Ростовской области от коронавируса скончались 7943 человека.

Коэффициент распространения заболевания сейчас составляет 1,05. А показатель заболевших на 100 тысяч жителей достиг 3822. При этом сообщается, что коронавирус продолжает распространяться во всех муниципалитетах региона.

Напомним, что жители Ростовской области требуют прекратить сегрегацию из-за отказа в вакцинации.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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