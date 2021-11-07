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Posted 7 ноября 2021, 12:16

Published 7 ноября 2021, 12:16

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Жители Ростовской области пожаловались Василию Голубеву в Instagram на медицину

7 ноября 2021, 12:16
Жители ростовской области под постом в Instagram губернатора Василия Голубева начали жаловаться на медицину.

Глава Ростовской области опубликовал телефон горячей линии, позвонив на которую жители региона, больные коронавирусом, могут получить лекарственные препараты. В ответ на такое сообщение, жители донского региона начали массово жаловаться Василию Голубеву на сложную ситуации в сфере здравоохранения региона.

Так, одна из жительниц сообщила, что болела ковидом вместе с супругом, однако лекарства никто не выделял, ее поддержала еще одна женщина, сообщив, что также лечилась за свой счет.

«А где обещанные бесплатные лекарства для тех, кто находится на лечении дома?», — пишет еще одна жительница Ростовской области.

Также жители Дона жаловались и на то, что им приходится очень долго ждать приезда медицинской помощи.

«Василий Юрьевич, врачи не приходят к больным. Сегодня вызвала доктора домой своему папе! Вызов приняли, пообещали, что придут в день заявки, но нет. И таких людей очень много», — обратилась к губернатору жительница региона.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области направили 122,6 миллионов рублей на покупку медикаментов.

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