Александр Масляков рассказал о будущем КВН в юбилей программы

Тем не менее, программу обвинили в заимствовании формата, а также в пропаганде ЛГБТ (одна из команд показала сцену поцелуя двух мужчин), и продюсеры сообщили о том, что трансляция программы будет приостановлена. Гарик Мартиросян подчеркнул, что проект не закрыт, так как его съемки приостановлены временно из-за эпидемиологической ситуации.