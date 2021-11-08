Александр Масляков рассказал о будущем КВН в юбилей программы

Posted 8 ноября 2021,, 16:10
Published 8 ноября 2021,, 16:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В беседе с журналистами NEWS.ru Масляков отметил, что программа не будет закрыта в связи с выходом шоу “Игра” на ТНТ. Многие отметили схожесть форматов “Игры” и “Клуба веселых и находчивых”. По мнению Маслякова, идея программы на ТНТ украдена у КВН.
“У КВН будет светлое будущее... Мы не собираемся закрываться”, - подчеркнул Масляков. Также он напомнил о недавнем запуске на Первом канале нового проекта - “Детского КВН”.
Шоу “Игра” вышло на ТНТ в новом телесезоне. Многие окрестили новинку “ножом в спину Маслякова” со стороны его создателей, многие из которых раньше играли в КВН. Звучало также предположение, что данный проект вытеснит КВН.
Тем не менее, программу обвинили в заимствовании формата, а также в пропаганде ЛГБТ (одна из команд показала сцену поцелуя двух мужчин), и продюсеры сообщили о том, что трансляция программы будет приостановлена. Гарик Мартиросян подчеркнул, что проект не закрыт, так как его съемки приостановлены временно из-за эпидемиологической ситуации.