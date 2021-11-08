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Posted 8 ноября 2021, 09:44

Published 8 ноября 2021, 09:44

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Фанат рэпера Трэвиса Скотта подал на исполнителя в суд после смертельного концерта

8 ноября 2021, 09:44
Один из зрителей концерта рэп-исполнителя Трэвиса Скотта на фестивале в Хьюстоне, на котором погибли люди, подал иск в суд на певца и организаторов шоу.

Напомним, на музыкальном фестивале Astroworld Festival 5 ноября погибли 8 человек, в том числе несовершеннолетние. Также есть пострадавшие из-за паники и давки. Один из зрителей – Мануэль Соуза, подал иск в суд. Он считает, что организаторы пренебрегли мерами безопасности для увеличения прибыли, пишет iz.ru.

Суд округа Харрис иск Соузы зарегистрировал. Истец утверждает, что трагедии могло не быть, если бы организаторы мероприятия больше заботились о безопасности и здоровье зрителей.

В хьюстонском фестивале приняли участие свыше 50 000 человек. Из-за случившейся трагедии организаторы отменили второй день мероприятия.

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