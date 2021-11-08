Фанат рэпера Трэвиса Скотта подал на исполнителя в суд после смертельного концерта

Posted 8 ноября 2021, 09:44
Published 8 ноября 2021, 09:44
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Напомним, на музыкальном фестивале Astroworld Festival 5 ноября погибли 8 человек, в том числе несовершеннолетние. Также есть пострадавшие из-за паники и давки. Один из зрителей – Мануэль Соуза, подал иск в суд. Он считает, что организаторы пренебрегли мерами безопасности для увеличения прибыли, пишет iz.ru.
Суд округа Харрис иск Соузы зарегистрировал. Истец утверждает, что трагедии могло не быть, если бы организаторы мероприятия больше заботились о безопасности и здоровье зрителей.
В хьюстонском фестивале приняли участие свыше 50 000 человек. Из-за случившейся трагедии организаторы отменили второй день мероприятия.