Фанат рэпера Трэвиса Скотта подал на исполнителя в суд после смертельного концерта

Напомним, на музыкальном фестивале Astroworld Festival 5 ноября погибли 8 человек, в том числе несовершеннолетние. Также есть пострадавшие из-за паники и давки. Один из зрителей – Мануэль Соуза, подал иск в суд. Он считает, что организаторы пренебрегли мерами безопасности для увеличения прибыли, пишет iz.ru.