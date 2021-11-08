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Posted 8 ноября 2021, 12:59

Published 8 ноября 2021, 12:59

Modified 11 сентября 2022, 15:13

Updated 11 сентября 2022, 15:13

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поучаствовал в переписи населения

8 ноября 2021, 12:59
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял участие во всероссийской переписи населения, сообщил он на свой странице в Instagram.

Всего в городе к этой кампании присоединились 972 тысячи человек, для этого организовали 352 участка, на которых можно рассказать о себе. В том числе 13 находятся в МФЦ.

Более 160 тысяч граждан заполнили анкеты на сайте «Госуслуг».

«Это такой же важный и ответственный шаг, как и голосование на выборах. По полученным данным принимаются важные государственные решения», — уточнил сити-менеджер.

Он добавил, что формируются бюджеты всех уровней, планируются меры соцподдержки.

Ранее появилась информация, что перепись населения позволит Ростову-на-Дону подтвердить статус миллионника.

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