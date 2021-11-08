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Posted 8 ноября 2021, 15:08

Published 8 ноября 2021, 15:08

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Ростовчанина задержали за убийство бездомного в сентябре 2020 года

8 ноября 2021, 15:08
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который убил бездомного и сбросил тело в колодец, сообщили в региональном УСКР.

Преступление было совершено в сентябре 2020 года в заброшенном здании в переулке Ашхабадский. Здесь фигурант поссорился с бездомным и два раза ударил его ножом. Пострадавший скончался от ранений.

Нападавший сбросил тело в бетонный коллектор, после чего засыпал землей и мусором. Теперь 49-летнего фигуранта удалось задержать.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия», — уточнили в Следкоме.

Если вина арестованного будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.

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