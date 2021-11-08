Ростовчанина задержали за убийство бездомного в сентябре 2020 года

Posted 8 ноября 2021, 15:08
Published 8 ноября 2021, 15:08
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Преступление было совершено в сентябре 2020 года в заброшенном здании в переулке Ашхабадский. Здесь фигурант поссорился с бездомным и два раза ударил его ножом. Пострадавший скончался от ранений.
Нападавший сбросил тело в бетонный коллектор, после чего засыпал землей и мусором. Теперь 49-летнего фигуранта удалось задержать.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия», — уточнили в Следкоме.
Если вина арестованного будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.
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