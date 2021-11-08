В Ростове сорвали поставку уличных туалетов за 29 миллионов рублей

Posted 8 ноября 2021, 12:13
Published 8 ноября 2021, 12:13
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
Новые модульные туалеты должны были установить в донской столице еще в сентябре. Кабинки должны были появится на набережной, Большой Садовой, 113Б, Пушкинской и проспекте Ворошиловском. Однако на указанных улицах они все еще не были установлены.
Это подтвердили и в администрации Ростова-на-Дону, а также объяснили причину срыва поставки. По словам представителя пресс-службы, поставщик сообщил, что ему не доставили иностранные комплектующие для изготовления туалетов.
Также в администрации города добавили, что поставщик гарантировал, что осуществит поставку до 30 ноября 2021 года. Исходя из этого, поставщику необходимо закончить сборку еще девяти туалетов.
Напомним, что общая стоимость модульных туалетов составляет 29 миллионов рублей. Ранее ростовчане сравнили эту цену с ценами на квартиры и ремонт в них.
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