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Posted 8 ноября 2021, 07:24

Published 8 ноября 2021, 07:24

Modified 11 сентября 2022, 16:04

Updated 11 сентября 2022, 16:04

Жители в Ростовской области пожаловались губернатору Голубеву на неполучение лекарств

8 ноября 2021, 07:24
Сюжет
Коронавирус
Жители Ростовской области пожаловались губернатору Василию Голубеву на состояние здравоохранения, говорится на его странице в Instagram.

Губернатор назвал телефон, по которому можно обратиться за бесплатными лекарствами. Речь идет о случаях, когда человек заразился коронавирусом.

В комментариях пользователи пожаловались, что с этим есть проблемы. Одна из местных жительниц заявила, что не дождалась медикаментов.

Другая ростовчанка заявила, что ей пришлось проходить лечение за свой счет. Появились жалобы и на то, что длительное время приходится ожидать приезда скорой. Подобных комментариев под публикацией собралось довольно много.

Ранее в Ростовской области объяснили, почему 60% привитых не повлияли на эпидобстановку.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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