Жители в Ростовской области пожаловались губернатору Голубеву на неполучение лекарств

Posted 8 ноября 2021, 07:24
Published 8 ноября 2021, 07:24
Modified 11 сентября 2022, 16:04
Updated 11 сентября 2022, 16:04
Губернатор назвал телефон, по которому можно обратиться за бесплатными лекарствами. Речь идет о случаях, когда человек заразился коронавирусом.
В комментариях пользователи пожаловались, что с этим есть проблемы. Одна из местных жительниц заявила, что не дождалась медикаментов.
Другая ростовчанка заявила, что ей пришлось проходить лечение за свой счет. Появились жалобы и на то, что длительное время приходится ожидать приезда скорой. Подобных комментариев под публикацией собралось довольно много.