Дождливый и ветреный вторник ожидает жителей Ростовской области 9 ноября

Метеорологи рассказали, что в течение всего дня будет держаться прохладная и ветреная погода с температурой воздуха от +6 до +11 градусов. Во вторник, 9 ноября, вернутся северные ветра скоростью до 10 метров в секунду, которые принесут с собой грозовой фронт.