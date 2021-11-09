Осужденный по делу о массовом отравлении таллием на ТАНТК намерен обжаловать приговор

Posted 9 ноября 2021, 16:06
Published 9 ноября 2021, 16:06
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
В понедельник, 8 ноября, состоялось оглашение приговора Владислава Шульги, который должен провести в колонии восемь лет из-за отравления 37 своих сослуживцев.
Портал «Блокнот. Таганрог» поделился видеозаписью, на которой Владислав Шульга сообщает, что не ожидает справедливости от местного правосудия.
«Про такой суд я могу сказать так: по сути, это такие же преступники в погонах. На справедливый приговор я не рассчитываю. Таковы реальности российского правосудия», — посетовал Владислав Шульга.
Напомним, ранее Владислав Шульга неоднократно отказывался от собственных показаний, а его сослуживцы утверждали, что он не причастен к отравлению питьевой воды.
Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили, что не верят в то, что Владислав Шульга пытался отравить своих коллег.