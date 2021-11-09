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Posted 9 ноября 2021, 16:06

Published 9 ноября 2021, 16:06

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Осужденный по делу о массовом отравлении таллием на ТАНТК намерен обжаловать приговор

9 ноября 2021, 16:06
В Таганроге бывший инженер ТАНТК имени Бериева Владислав Шульга, признанный виновным в отравлении коллег таллием, планирует оспорить свой приговор в суде.

В понедельник, 8 ноября, состоялось оглашение приговора Владислава Шульги, который должен провести в колонии восемь лет из-за отравления 37 своих сослуживцев.

Портал «Блокнот. Таганрог» поделился видеозаписью, на которой Владислав Шульга сообщает, что не ожидает справедливости от местного правосудия.

«Про такой суд я могу сказать так: по сути, это такие же преступники в погонах. На справедливый приговор я не рассчитываю. Таковы реальности российского правосудия», — посетовал Владислав Шульга.

Напомним, ранее Владислав Шульга неоднократно отказывался от собственных показаний, а его сослуживцы утверждали, что он не причастен к отравлению питьевой воды.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили, что не верят в то, что Владислав Шульга пытался отравить своих коллег.

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