В Ростове-на-Дону на улице Максима Горького демонтировали незаконный шиномонтаж

Posted 9 ноября 2021, 10:39
Published 9 ноября 2021, 10:39
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Металлический контейнер, который использовали как шиномонтаж, располагался на улице Максима Горького. Сообщается, что суд обязал владельца демонтировать вагончик, однако, когда подошли сроки, строение продолжило стоять на прежнем месте.
Судебный пристав вынес нарушителю постановление о запрете выезда за пределы Российской Федерации. Даже после этого мужчина не исполнил решение суда. Тогда в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, а незаконный объект был демонтирован.
Ранее житель Ростова-на-Дону рассказал, что неизвестные устроили на поле между железнодорожной станцией Каратаево и Левенцовским несанкционированную свалку.
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