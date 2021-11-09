В Ростове-на-Дону начали проектировать ливневую канализацию

Централизованная схема ливневок будет готова до конца 2022 года, а стоимость этого проекта обойдется в 63 миллиона рублей. Подрядчику работ необходимо будет провести инспекцию ливневок, выявить бесхозяйные объекты ливневой канализации, а также создать электронную модель системы и сформировать предложения по развитию ливневок на следующие 14 лет.