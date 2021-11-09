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Posted 9 ноября 2021, 17:43

Published 9 ноября 2021, 17:43

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

В Ростове-на-Дону начали проектировать ливневую канализацию

9 ноября 2021, 17:43
В Ростове-на-Дону анонсировали начало работ по разработке проектной документации для ливневой канализации, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что в настоящий момент в Ростове начали проектные работы по модернизации системы ливневой канализации.

Городские ливневки имеют 35 бассейнов, и уже сейчас определены зоны, требующие особого внимания от проектировщиков. Так, например, в зоне подтопления находится Советский район, входящий в 1-й Бассейн, поэтому улицу Малиновского и прилегающие территории регулярно затапливает.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что разработка проектной документации бассейна № 1 будет стоить областному и городскому бюджету 155 миллионов рублей. Победителем аукциона по выбору подрядчика стало ООО «СоюзДонСтрой», которое завершит разработку проектной документации до конца 2022 года.

В проект войдут работы по возведению нового коллектора по улицам Малиновского, Стачки, Еременко и системы отвода ливневых потоков и очистных сооружений в районе Левенцовском.

Централизованная схема ливневок будет готова до конца 2022 года, а стоимость этого проекта обойдется в 63 миллиона рублей. Подрядчику работ необходимо будет провести инспекцию ливневок, выявить бесхозяйные объекты ливневой канализации, а также создать электронную модель системы и сформировать предложения по развитию ливневок на следующие 14 лет.

«Отмечу, что работы такого масштаба на существующей сети ливневого хозяйства не проводились за все постсоветское время развития донской столицы», — подвел итоги Логвиненко.

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