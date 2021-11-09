В Ростове-на-Дону начали проектировать ливневую канализацию

Posted 9 ноября 2021, 17:43
Published 9 ноября 2021, 17:43
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что в настоящий момент в Ростове начали проектные работы по модернизации системы ливневой канализации.
Городские ливневки имеют 35 бассейнов, и уже сейчас определены зоны, требующие особого внимания от проектировщиков. Так, например, в зоне подтопления находится Советский район, входящий в 1-й Бассейн, поэтому улицу Малиновского и прилегающие территории регулярно затапливает.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что разработка проектной документации бассейна № 1 будет стоить областному и городскому бюджету 155 миллионов рублей. Победителем аукциона по выбору подрядчика стало ООО «СоюзДонСтрой», которое завершит разработку проектной документации до конца 2022 года.
В проект войдут работы по возведению нового коллектора по улицам Малиновского, Стачки, Еременко и системы отвода ливневых потоков и очистных сооружений в районе Левенцовском.
Централизованная схема ливневок будет готова до конца 2022 года, а стоимость этого проекта обойдется в 63 миллиона рублей. Подрядчику работ необходимо будет провести инспекцию ливневок, выявить бесхозяйные объекты ливневой канализации, а также создать электронную модель системы и сформировать предложения по развитию ливневок на следующие 14 лет.
«Отмечу, что работы такого масштаба на существующей сети ливневого хозяйства не проводились за все постсоветское время развития донской столицы», — подвел итоги Логвиненко.