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Posted 9 ноября 2021, 08:10

Published 9 ноября 2021, 08:10

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Власти Батайска отчитались о благоустройстве дороги, которую сделали сами жители

9 ноября 2021, 08:10
Сюжет
Эксклюзив
В газете «Вперед» появилась публикация о том, что в рамках муниципального контракта в Батайске благоустроена дорога на улице Шмидта. Только благоустраивали участок дороги на фото жители самостоятельно, на собственные деньги, сообщил RostovGazeta Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Ростовской области Евгений Федяев.

Жители улицы Шмидта в Батайске обратились к депутату, рассказав, что в местной газете «Вперед», появилась иллюстрированная фотографиями статья о том, как в рамках муниципального контракта была отремонтирована дорога на улице Шмидта.

«На днях я приехал в Батайск, встретился с местными жителями. Они и рассказали, что в публикации газеты выставлено две фотографии улицы „до“ ремонта и „после“. Только на первом фото жители вообще не узнали улицу Шмидта, пояснив, что на ней нет таких домов. А на фотографии „после“ оказался перекресток переулка Чкалова и улицы Шмидта, где люди за свои деньги, наняли несколько машин, купили крупный, отборный щебень и самостоятельно благоустроили дорогу», — рассказывает Евгений Федяев.

Депутат связался с редакцией газеты «Вперед», где ему пояснили, что дорога действительно была благоустроена. Но дорога длинная, а фото участка, отремонтированного на средства жителей, в газету попал случайно.

«В газете написано, что участок почти в километр от переулка Чкалова до улицы Талалихина по улице Шмидта прогрейдирован и отсыпан щебнем. На эти цели, согласно публикации в газете, из бюджета города направлено порядка 5 миллионов рублей, — подчеркивает Евгений Федяев. — Я проехал по всей улице — там тоже нет благоустройства. Где-то дальше, частично, встречается фал, но он отсыпан кусками. Вот такие новости подает людям газета „Вперед“, которая напрямую аффилирована с администрацией. И пять миллионов рублей выделили, и дорогу отремонтировали. Хорошо, что местные жители увидели в публикации фото улицы, которую они сами отремонтировали. Теперь этим вопросом займется прокуратура».

Депутат добавляет, что на этой улице существует и еще одна серьезная проблема, связанная с подтоплением.

«Улица находится в низине, и с переулка Чкалова стекает вода. Нужна ливневая канализация, но она отсутствует», — резюмирует Евгений Федяев.

Ранее RostovGazeta сообщала, что газета «Вперед» в Батайске пребывала в тяжелом финансовом кризисе.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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