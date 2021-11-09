Власти Батайска отчитались о благоустройстве дороги, которую сделали сами жители

Posted 9 ноября 2021, 08:10
Published 9 ноября 2021, 08:10
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Жители улицы Шмидта в Батайске обратились к депутату, рассказав, что в местной газете «Вперед», появилась иллюстрированная фотографиями статья о том, как в рамках муниципального контракта была отремонтирована дорога на улице Шмидта.
«На днях я приехал в Батайск, встретился с местными жителями. Они и рассказали, что в публикации газеты выставлено две фотографии улицы „до“ ремонта и „после“. Только на первом фото жители вообще не узнали улицу Шмидта, пояснив, что на ней нет таких домов. А на фотографии „после“ оказался перекресток переулка Чкалова и улицы Шмидта, где люди за свои деньги, наняли несколько машин, купили крупный, отборный щебень и самостоятельно благоустроили дорогу», — рассказывает Евгений Федяев.
Депутат связался с редакцией газеты «Вперед», где ему пояснили, что дорога действительно была благоустроена. Но дорога длинная, а фото участка, отремонтированного на средства жителей, в газету попал случайно.
«В газете написано, что участок почти в километр от переулка Чкалова до улицы Талалихина по улице Шмидта прогрейдирован и отсыпан щебнем. На эти цели, согласно публикации в газете, из бюджета города направлено порядка 5 миллионов рублей, — подчеркивает Евгений Федяев. — Я проехал по всей улице — там тоже нет благоустройства. Где-то дальше, частично, встречается фал, но он отсыпан кусками. Вот такие новости подает людям газета „Вперед“, которая напрямую аффилирована с администрацией. И пять миллионов рублей выделили, и дорогу отремонтировали. Хорошо, что местные жители увидели в публикации фото улицы, которую они сами отремонтировали. Теперь этим вопросом займется прокуратура».
Депутат добавляет, что на этой улице существует и еще одна серьезная проблема, связанная с подтоплением.
«Улица находится в низине, и с переулка Чкалова стекает вода. Нужна ливневая канализация, но она отсутствует», — резюмирует Евгений Федяев.