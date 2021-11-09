Власти Батайска отчитались о благоустройстве дороги, которую сделали сами жители

«В газете написано, что участок почти в километр от переулка Чкалова до улицы Талалихина по улице Шмидта прогрейдирован и отсыпан щебнем. На эти цели, согласно публикации в газете, из бюджета города направлено порядка 5 миллионов рублей, — подчеркивает Евгений Федяев. — Я проехал по всей улице — там тоже нет благоустройства. Где-то дальше, частично, встречается фал, но он отсыпан кусками. Вот такие новости подает людям газета „Вперед“, которая напрямую аффилирована с администрацией. И пять миллионов рублей выделили, и дорогу отремонтировали. Хорошо, что местные жители увидели в публикации фото улицы, которую они сами отремонтировали. Теперь этим вопросом займется прокуратура».