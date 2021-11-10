Дистанционное урегулирование и скорость выплат станут драйверами роста сегмента каско

Самыми распространенными рисками, которые опрошенные хотели бы включить в полис автострахования, являются компенсация ущерба, полная гибель имущества (тоталь) и угон автомобиля. Кроме того, спросом пользуются такие опции, как ремонт лобового стекла, фар и других деталей машины (включили или планируют включить в полис 50% страхователей), возможность вызова аварийного комиссара (20%) или эвакуатора (15%). Также для большинства россиян (65%) важна скорость урегулирования — выплаты компенсаций без необходимости предоставлять дополнительные справки, ремонт авто «по звонку».