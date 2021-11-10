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Posted 10 ноября 2021, 08:56

Published 10 ноября 2021, 08:56

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Еще шесть случаев гриппа выявили в Ростовской области в ноябре 2021 года

10 ноября 2021, 08:56
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области подтвердили 12 случаев заболевания гриппом, заявили в областном управлении Роспотребнадзора.

Шесть случаев было подтверждено на минувшей неделе. В данный момент в регионе продолжается прививочная кампания.

Вакцинацию против гриппа прошли 34% населения области. Местных жителей призвали чаще мыть руки, а также не нарушать социальную дистанцию.

«Соблюдайте здоровый образ жизни для повышения сопротивляемости организма к инфекции. Надевайте маски», — призвали местных жителей.

Отмечается, что при появлении признаков заболевания нужно обращаться к врачу.

Напомним, что власти Ростовской области планируют привить от коронавируса 80% населения.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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