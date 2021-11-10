Еще шесть случаев гриппа выявили в Ростовской области в ноябре 2021 года

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В Ростовской области подтвердили 12 случаев заболевания гриппом, заявили в областном управлении Роспотребнадзора.

Шесть случаев было подтверждено на минувшей неделе. В данный момент в регионе продолжается прививочная кампания. Вакцинацию против гриппа прошли 34% населения области. Местных жителей призвали чаще мыть руки, а также не нарушать социальную дистанцию. «Соблюдайте здоровый образ жизни для повышения сопротивляемости организма к инфекции. Надевайте маски», — призвали местных жителей. Отмечается, что при появлении признаков заболевания нужно обращаться к врачу. Напомним, что власти Ростовской области планируют привить от коронавируса 80% населения. Материалы по теме Власти Ростовской области планируют привить от коронавируса более 80% жителей Военкоматы в Ростовской области начали обрабатывать от коронавируса горячим паром