Еще шесть случаев гриппа выявили в Ростовской области в ноябре 2021 года

Posted 10 ноября 2021, 08:56
Published 10 ноября 2021, 08:56
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Шесть случаев было подтверждено на минувшей неделе. В данный момент в регионе продолжается прививочная кампания.
Вакцинацию против гриппа прошли 34% населения области. Местных жителей призвали чаще мыть руки, а также не нарушать социальную дистанцию.
«Соблюдайте здоровый образ жизни для повышения сопротивляемости организма к инфекции. Надевайте маски», — призвали местных жителей.
Отмечается, что при появлении признаков заболевания нужно обращаться к врачу.