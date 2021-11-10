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Posted 10 ноября 2021, 15:17

Published 10 ноября 2021, 15:17

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовского адвоката будут судить за кражу машины за 2 млн рублей в 2021 году

10 ноября 2021, 15:17
В Ростове-на-Дону будут судить адвоката, который совершил кражу дорогой иномарки, сообщили в региональном УСКР.

Следствие установило, что в начале 2021 году фигурант вместе с подельниками украл машину Volvo XC 60. Ее стоимость составляла почти два миллиона рублей.

«После этого адвокат по поддельным документам зарегистрировал транспорт на имя одного из фигурантов. По данным фактам завели уголовные дела», — сказано в сообщении.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

Ранее в Ростовской области два подростка разбились в ДТП, угнав машину дедушки.

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