Ростовского адвоката будут судить за кражу машины за 2 млн рублей в 2021 году

Posted 10 ноября 2021, 15:17
Published 10 ноября 2021, 15:17
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Следствие установило, что в начале 2021 году фигурант вместе с подельниками украл машину Volvo XC 60. Ее стоимость составляла почти два миллиона рублей.
«После этого адвокат по поддельным документам зарегистрировал транспорт на имя одного из фигурантов. По данным фактам завели уголовные дела», — сказано в сообщении.
Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.