Ростовского адвоката будут судить за кражу машины за 2 млн рублей в 2021 году

В Ростове-на-Дону будут судить адвоката, который совершил кражу дорогой иномарки, сообщили в региональном УСКР.

Следствие установило, что в начале 2021 году фигурант вместе с подельниками украл машину Volvo XC 60. Ее стоимость составляла почти два миллиона рублей. «После этого адвокат по поддельным документам зарегистрировал транспорт на имя одного из фигурантов. По данным фактам завели уголовные дела», — сказано в сообщении. Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения. Ранее в Ростовской области два подростка разбились в ДТП, угнав машину дедушки.