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Posted 10 ноября 2021, 12:24

Published 10 ноября 2021, 12:24

Modified 11 сентября 2022, 16:05

Updated 11 сентября 2022, 16:05

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за два комментария в соцсети

10 ноября 2021, 12:24
В Ростове-на-Дону огласили приговор Андрею Агафонову, который оправдывал террористический акт, сообщает Южный окружной военный суд.

Преступления Агафонов совершил 17 и 18 марта 2019 года, находясь в Астрахани. Он решил в соцсетях поучаствовать в обсуждении теракта, который произошел в этом же году.

Оставленные мужчиной два комментария привели к возбуждению уголовного дела. Суд установил, что в них содержались «признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

Сам Агафонов вину признал, суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили боевика, который заставил мать финансировать террористов.

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