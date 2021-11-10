В Ростове-на-Дону осудили мужчину за два комментария в соцсети

Posted 10 ноября 2021, 12:24
Published 10 ноября 2021, 12:24
Modified 11 сентября 2022, 16:05
Updated 11 сентября 2022, 16:05
Преступления Агафонов совершил 17 и 18 марта 2019 года, находясь в Астрахани. Он решил в соцсетях поучаствовать в обсуждении теракта, который произошел в этом же году.
Оставленные мужчиной два комментария привели к возбуждению уголовного дела. Суд установил, что в них содержались «признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».
Сам Агафонов вину признал, суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Это решение еще не вступило в законную силу.