Власти Ростовской области планируют привить от коронавируса более 80% жителей

Кроме того, пресс-служба сообщила, что в настоящий момент эпидемиологическая обстановка в регионе хоть и остается сложной, но не происходит неконтролируемого прироста числа заболевших. Власти рассказали, что в данный момент в ковидных госпиталях лечение проходят 5,27 тысячи пациентов, а на самоизоляции дома находятся почти 11,5 тысячи жителей региона. При этом загруженность коечного фонда составляет от 89 до 92% в зависимости от муниципалитета и отдельного взятого медучреждения.