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Posted 10 ноября 2021, 06:33

Published 10 ноября 2021, 06:33

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Власти Ростовской области планируют привить от коронавируса более 80% жителей

10 ноября 2021, 06:33
В Ростовской области собираются вакцинировать от коронавируса 80% населения, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Хотя длинные нерабочие дни и ввод локдауна позволили сдержать рост заболеваемости коронавирусом, в правительстве считают, что этих мер было недостаточно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение увеличить темпы вакцинации с помощью повышения показателей населения, подлежащего прохождению процедуры по вакцинации от коронавируса.

В настоящий момент в Ростовской области процедуру по вакцинации проходили 63,8% совершеннолетних жителей региона, а ревакцинацию прошли уже почти 100 тысяч человек.

«По-прежнему принципиальным является увеличение темпов вакцинации. Задача — обеспечить вакцинацией от ковида 80% взрослого населения», — сообщил глава региона Василий Голубев.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что в настоящий момент эпидемиологическая обстановка в регионе хоть и остается сложной, но не происходит неконтролируемого прироста числа заболевших. Власти рассказали, что в данный момент в ковидных госпиталях лечение проходят 5,27 тысячи пациентов, а на самоизоляции дома находятся почти 11,5 тысячи жителей региона. При этом загруженность коечного фонда составляет от 89 до 92% в зависимости от муниципалитета и отдельного взятого медучреждения.

Ранее жители Ростовской области обратились к президенту России ради отмены системы QR-кодов, способствующей сегрегации и ущемлению прав непривитых граждан.

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