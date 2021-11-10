rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября 2021, 11:45

Published 10 ноября 2021, 11:45

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Жители Ростовской области заявили, что им не привозят лекарства от коронавируса

10 ноября 2021, 11:45
В Ростовской области перестали выдавать лекарства для лечения коронавируса, пожаловались местные жители в Instagram.

Губернатор Василий Голубев на своей странице написал, что поручил держать под контролем вопрос лекарственного обеспечения больных коронавирусом. В комментариях подписчики пожаловались, что не могут получить медикаменты.

«Лекарства ни один терапевт не дал. Говорят, что нет даже бумаги, чтобы напечатать рецепты», — заявили пользователи.

«Да сколько знакомых болеют, никто к ним не приходит, никто не приносит лекарства. Все это вранье», — прозвучало в комментариях.

Местные жители жалуются, что приходится покупать препараты за свой счет. Губернатор поручил региональному Минздраву оперативно реагировать на подобные жалобы.

Ранее в Ростовской области рассказали, в каких районах активно распространяется коронавирус.

Материалы по теме
Власти Ростовской области планируют привить от коронавируса более 80% жителейЕще 648 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика