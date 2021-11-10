Жители Ростовской области заявили, что им не привозят лекарства от коронавируса

Posted 10 ноября 2021, 11:45
Published 10 ноября 2021, 11:45
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Губернатор Василий Голубев на своей странице написал, что поручил держать под контролем вопрос лекарственного обеспечения больных коронавирусом. В комментариях подписчики пожаловались, что не могут получить медикаменты.
«Лекарства ни один терапевт не дал. Говорят, что нет даже бумаги, чтобы напечатать рецепты», — заявили пользователи.
«Да сколько знакомых болеют, никто к ним не приходит, никто не приносит лекарства. Все это вранье», — прозвучало в комментариях.
Местные жители жалуются, что приходится покупать препараты за свой счет. Губернатор поручил региональному Минздраву оперативно реагировать на подобные жалобы.