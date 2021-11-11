COVID-19 или тюрьма: что грозит ростовчанам за покупку QR-кода

Posted 11 ноября 2021, 13:54
Published 11 ноября 2021, 13:54
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
С федеральных трибун убеждают, что заразившиеся COVID-19 при наличии вакцинации — якобы купили сертификат. Какими же серьезными проблемами для ростовчан может обернуться незаконное приобретенное свидетельстве о прививке и QR-кода — в материале корреспондента RostovGazeta.
Тысячи желающих
В конце октября директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 80% граждан, заболевших коронавирусом при наличии сертификата о прививке вакциной «Спутник V», по факту не делали прививку, а купили поддельный сертификат. Однако если до недавних пор ростовским работникам сферы услуг, не желающим прививаться, условие об обязательном прохождении вакцинации диктовал работодатель, то теперь люди без прививки испытывают реальные ограничения. В частности, без QR-кода не получиться посетить торговые центры, фитнес-залы, кафе и рестораны.
Несмотря на то, что уголовный кодекс России предусматривает серьезное наказание не только для продавцов «левых» справок, но и для покупателей, на черном рынке онлайн представлено множество предложений о продаже фейковых медицинских документов.
Корреспондент RostovGazeta попытался выяснить, по какой схеме действуют мошенники.
В каждой группе мессенджера по продаже фейковых сертификатов о вакцинации, о перенесенном COVID-19 или о медотводе с появлением QR-кода в личном кабинете пользователя госуслуг — множество подписчиков. Самая малочисленная группа нарушителей закона насчитает чуть больше тысячи человек, а самая масштабная — 64,9 тысяч. И это уже настораживает. Ведь, согласитесь, очень странно, что нарушая закон приобретением липового документа, «махинатор» по-прежнему продолжает оставаться активным подписчиком жульнического сообщества.
Аватарка снижает цену
Оператор чата с аватаркой мультяшной медсестры молниеносно и предельно лаконично отвечает на вопросы. Он поясняет, что оплату за «медвежью услугу» необходимо перевести на банковскую карту сразу после появления в личном кабинете пользователя госуслуг информации о первой прививке. Если же деньги не последуют — данные о второй прививке и QR-код не появятся. Стоимость незаконной услуги составляет 15 тысяч рублей. Но если поторговаться, то оператор легко сбросит тысячу.
«На выбор три вакцины. За однокомпонентную — предоплата 5 тысяч рублей», — уточняет оператор чата.
Покупателю предлагается выбрать и место, где якобы будет сделана прививка. В числе незаконных предложений — клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани. В Ростовской области не нашлось желающих нарушать закон.
«В сертификате не указывается город, только название клиники. А закон не регламентирует место проведения прививки. Где хотите — там и делайте», — поясняет «аватарка медсестры».
Для оформления фейкового сертификата, «махинатору» придется сообщить все свои персональные данные. А именно: номер СНИЛСа, ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, медицинского полиса и адрес прописки.
Эксперты отмечают, что разглашение персональной информации наряду с данными банковской карты, с которой будет сделан перевод, может привезти к множеству негативных последствий.
Напомним, что редакции RostovGazeta известен случай, когда мошенники оформили онлайн-кредит на ростовчанина, незаконно воспользовавшись его паспортными данными. Узнал он об этом только через год, когда накопились огромные проценты, и с его счета в банке по суду списали все деньги для погашения долга. При этом органы правопорядка в Ростове даже не приняли заявление от потерпевшего — не захотели разбираться в ситуации.
На черном рынке фейковый QR-код продается и подешевле, всего за 4,5 тысяч рублей. Однако в этом случае мошенник и вовсе не дает никаких гарантий, а только обещания, что QR-код и отметка о вакцинации обязательно появятся на сайте госуслуг после получения оплаты.
«Там, где речь идет о деньгах, а тем более, когда известны персональные данные пользователя, всегда найдутся мошенники, которые активно пользуются всеми прогрессивными технологическими приемами», — уверен специалист IT-сферы Илья Попов.
Борьба с мошенниками
Если с одной стороны покупка поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19 грозит утратой персональных данных, то с другой, по словам юристов, предусматривает уголовное наказание. Не только продавцу, но и покупателю по статье УК РФ 327 о мошенничестве могут дать до года тюрьмы.
По словам юристов Службы правовой поддержки и досудебного регулирования «Конвенция», во втором полугодии текущего года в России было возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям по изготовлению и распространению фальшивых сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, медицинских справок с отводами от вакцинации против коронавируса и многое другое. По инициативе органов внутренних дел заблокировано более двух тысяч специализированных сайтов.
Штраф или срок
«За покупку и использование справки и QR-кода предусмотрена ответственность по части 3 статьи 327 УК РФ. Наказывается лишением свободы или принудительными работами на срок до одного года, — отмечает юрист Александр Самодуров. — В случае покупки справки или QR-кода у врача, может грозить ответственность по статье 291 о даче взятки».
Юрист подчеркивает, что уголовная ответственность может грозить двум лицам: как тому, кто продал, так и тому, кто купил и предъявил где-либо.
«Хотя пока нет точного понимания или разъяснений Верховного Суда РФ, является ли сертификат о вакцинации официальным документом, за подделку которого наступает ответственность по статье 327 УК. Например, было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 159 УК РФ о мошенничестве по факту приобретения несуществующего QR-кода», — подчеркивает Александр Самодуров.
Тем не менее, юрист рассказывает, что в Москве возбуждено 55 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. В Магнитогорске Челябинской области полиция возбудила уголовные дела из-за предоставления мигрантами поддельных справок об отсутствии коронавируса. Да и в Ростове сотрудники правоохранительных органов пресекли торговлю поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19 в муниципальной поликлинике № 1.