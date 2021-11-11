COVID-19 или тюрьма: что грозит ростовчанам за покупку QR-кода

Напомним, что редакции RostovGazeta известен случай, когда мошенники оформили онлайн-кредит на ростовчанина, незаконно воспользовавшись его паспортными данными. Узнал он об этом только через год, когда накопились огромные проценты, и с его счета в банке по суду списали все деньги для погашения долга. При этом органы правопорядка в Ростове даже не приняли заявление от потерпевшего — не захотели разбираться в ситуации.