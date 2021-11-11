Экономия на ОСАГО до 20%: ВСК запустила спецусловия при переходе из другой компании

«Автогражданка всегда считалась одним из наиболее консервативных сегментов страхового рынка. Однако, последнее время ситуация значительно изменилась, процесс оформления ОСАГО упростился — как за счет возможности оформить полис дистанционно, так и благодаря последним законодательным инициативам, таким как отмена обязательного ТО. За 6 месяцев 2021 года доля e-ОСАГО в нашей компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Для ВСК автострахование является одним из наиболее приоритетных направлений развития бизнеса, поэтому мы постоянно совершенствуем сервис и предлагаем различные тарифные решения для выгоды наших действующих и потенциальных клиентов», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.